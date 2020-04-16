أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 16 إبريل/ نيسان 2020 وهي كالتالي:

التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مدغل بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/473890/ شاهد.. ما قاله البحسني خلال افتتاح مستشفى الحميات بدوعن https://www.elyamnelaraby.com/473891/ إدانات دولية لجرائم مليشيات الوفاق وتركيا غربي ليبيا https://www.elyamnelaraby.com/473892/ مأرب.. وفاة 3 أطفال وفقدان آخرين جراء سيول وأمطار غزيرة https://www.elyamnelaraby.com/473898/ Advertisements تعرف على مصير مخالطي ضحية كورونا بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/473907/ نقابة الصحفيين الفرنسيين تعلق على أحكام الإعدام الحوثية بحق صحفيين مختطفين https://www.elyamnelaraby.com/473909/ تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا لهذا اليوم https://www.elyamnelaraby.com/473917/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/473918/ يونيسيف تؤكد وجود 50 ألف حالة مصابة بالثلاسيميا في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/473919/ تقرير يكشف سر علاقة "تميم" بالتنظيمات الإرهابية في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/473920/

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