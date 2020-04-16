مأرب.. وفاة 3 أطفال وفقدان آخرين جراء سيول وأمطار غزيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

الخليج 365 ـ مأرب

أكدت مصادر في السلطة المحلية بمحافظة مارب وفاة 3 أطفال وفقدان امرأة وطفل آخر جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي تدفقت في مناطق كثيرة بمحافظة مارب، الأربعاء.



وتابعت أن الأضرار تركزت في مخيمات النازحين لا سيما في مخيم السويداء غربي مدينة مارب، حيث جرفت السيولة أسرة مكونة من امرأة وأطفالها الأربعة.

وأفاد مصدر في المخيم أن البحث لا يزال جار عن الأم وأحد الأطفال.

وغمرت السيول منازل مستحدثة في السائلة بمنطقة المطار، وتسببت في أضرار للمنازل في الأحياء الشمالية لمديرية المجمع والروضة والصيانة وأحياء المطار.

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وقال وكيل محافظة مارب، الدكتور عبدربه مفتاح، لـ"المصدر أونلاين" إن ما لايقل عن 14 مخيماً للنازحين في المحافظة طالتها الأضرارا، مضيفاً ان أكثر المخيمات تضرراً هو مخيم السويداء، مؤكداً وفاة ثلاثة أطفال وفقدان اثنين (طفل وأمه) وفقا لبلاغ أولي، فيما لازالت البلاغات تتوالى من المخيمات.

ولفت مفتاح إلى أن محافظ مارب اللواء سلطان العرادة "وجّه باستيعاب النازحين المتضررين في فنادق على نفقة السلطة المحلية الى أن يعاد تأهيل مخيماتهم، حيث يتعذر بقاءهم في الخيام مع هطول الأمطار الذي لايزال مستمراً".

هذا وتسببت الأمطار المصحوبة بالبَرَد والرياح والسيول التي تدفقت بعدها في أضرار كبيرة في خيام ومنازل النازحين، وتدفقت سيول كبيرة في عدد من الوديان التي تصب في مناطق مديرية الوادي بالمحافظة