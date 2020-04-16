إدانات دولية لجرائم مليشيات الوفاق وتركيا غربي ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

موجة من الإدانات الدولية لجرائم مليشيا ما يعرف بـ"حكومة الوفاق" بقيادة فايز السراج المدعومة من تركيا، والتي تم ارتكابها في مدن غربي العاصمة الليبية طرابلس.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الأعمال الانتقامية التي نفذتها مليشيات حكومة الوفاق فى مدينتي صرمان وصبراتة غربي طرابلس .. وفق “العين“.

واستنكرت بشدة التمثيل بالجثث وأعمال النهب والسطو وإحراق الممتلكات العامة والخاصة في المدن الساحلية الغربية، التي سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق "غير الشرعية" مؤخراً.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن انزعاجها الشديد إزاء التصعيد المستمر لأعمال العنف في البلاد.

Advertisements

الجيش الليبي يرصد وصول 1500 إرهابي إلى طرابلس قادمين من تركيا

وأوضحت البعثة الأممية فى بيان أن تصاعد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية، أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين، مما يهدد باحتمال حدوث موجات نزوح جديدة.

وقالت إنها تتابع ببالغ القلق التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على المدنيين واقتحام سجن صرمان وإطلاق سراح 401 سجين دون إجراءات قانونية سليمة أو تحقيق.

وأشارت البعثة إلى أن تلك الأعمال تعتبر جرائم وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وحذرت البعثة من أن الأعمال الانتقامية ستفضي إلى مزيد من التصعيد في النزاع، وستؤدي إلى دائرة انتقام من شأنها أن تعصف بالنسيج الاجتماعي في ليبيا.