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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مدغل بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020
الخليج 365 ـ مأرب
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 16/نيسان/2020، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة مأرب، شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية مدغل بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأضافت أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف
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