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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 183 اعتداءً حوثياً على مواقع الجيش الوطني خلال 48 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
ارتكبت مليشيات الحوثي الانقلابية 183 اعتداءً على مواقع وقوات الجيش الوطني في مختلف الجبهات بمسرح العمليات القتالية خلال الـ48 ساعة الماضية، مستغلّة التزام الجيش الوطني وتحالف دعم الشرعية بوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منذ الخميس الماضي، من جانب واحد، استجابة لدعوة الأمم المتحدة.
وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الاعتداءات تنوّعت بين شن هجمات وقصف بالمدفعية والعيارات المتنوعة وحشد التعزيزات البشرية والآليات القتالية إلى مواقعها في مختلف الجبهات مستغلّة غياب طيران تحالف دعم الشرعية.
وأكد المصدر تصدي أبطال الجيش الوطني لعدّة هجمات شنّتها المليشيات الحوثية على مواقع عسكرية شمال الجوف وفي مديرية نهم وفي صرواح والبيضاء وحرض. كما أفشل الأبطال محاولات تسلل إلى بعض الطرقات والمنشآت العامة بغرض زراعة الألغام والعبوات الناسفة.
وذكر المصدر أن المليشيات الحوثية استمرت في اعتداءاتها على مواقع الجيش الوطني على امتداد مسرح العمليات بالقذائف الصاروخية والمدفعية والهاون والدبابات وبمختلف أنواع العيارات".. مشيراً إلى استمرار المليشيات في حشد التعزيزات البشرية والآليات والمعدات القتالية وكذا بناء التحصينات وحفر الخنادق وزراعة الألغام.
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