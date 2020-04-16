شكرا لمتابعة خبر عن هاشتاق “كفي عن النباح يا سعاد” يتصدر الترند بعد انتقاد “سعاد الشمري” لنبش تغريدات قديمة مسيئة للوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدر هاشتاق “كفي عن النباح يا سعاد” ، الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، بعد تداول فيديوهات وتصريحات سابقة للناشطة السعودية سعاد الشمري اعتبروها مسيئة .

وفي أحد الفيديوهات المتداولة تقول الشمري : ” لو طولت في رعي الغنم كان ممكن أكون نبية ، أنا أعتقد نفسي من الآن رسول للسلام ورسول للحرية” .

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وفي فيديو آخر تقول الشمري : ” أنا لا أنتمي لأي مذهب أنا قرآنية ولا أحكم عقلي لشخص عاش قبل 1000 سنة”.

وتداول المغردون تغريدة أخرى للشمري تسيء فيها للجواز السعودي .

وعلقت إحدى المغردات عبر الهاشتاق قائلة : ” قيمته غاليه جداً ومثل ما ذكر الإعلامي مفرح من يملك هذا الجواز لا يُضام ولا يُهان وطبعاً ما تفهمين هالشي كون هذا الجواز أكبر منك ، مدّعين الوطنيه والمتلونين من الطبيعي ما يفهمون قيمة الجواز الأخضر ولا قيمة هذا الوطن الغالي” .

وقال آخر : ” سقوطك قريب بإذن الله لأن الوطن خط أحمر لايمكنك تجاوزه والتقليل من شأنه وجه بحواجب مرفوعة” .

ويأتي الهجوم على الشمري بعد تغريدة لها انتقدت فيها أسلوب نبش التغريدات القديمة المسيئة للوطن من قبل مغردين ليقوم المغردون بعد ذلك بنبش تغريدات قديمة لها.

لا حول ولا قوة الا بالله - هل هذا الفيديو صحيح؟!@bip_ksa

#كفي_عن_النباح_ياسعاد pic.twitter.com/2smBEffEXa — MBS محمد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (@506_MBS) April 15, 2020