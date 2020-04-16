شكرا لمتابعة خبر عن بعد إهانات متبادلة..تطورات جديدة في واقعة الخلاف بين الفنان عايض يوسف والكويتي عيسى المرزوق ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أنهى الفنان عايض يوسف خلافه مع نظيره الكويتي عيسى المرزوق، بعد اتهامات وإهانات متبادلة جرت بينهما.

اعتذار ونشر “عايض” على حسابه بتطبيق سناب شات، فيديو تناقلته قدم خلاله اعتذاره للمرزوق عما بدر منه قائلا: “أحب اعتذر للفنان عيسى على الموقف اللي حصل، أنا أعترف كنت مستفز شوية واعتذر إليكم انتوا إنكم شفتوني في هذا الموقف اللي يتابعني من خمس سنوات أو ست سنوات ما تكلمت عن أحد لحد علمي يعني وإن شاء الله في المستقبل ما تشفون الا اللي يسركم يارب”.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل : مقطع فيديو أثار غضب هيفاء وهبي وجعلها تنفجر غضباً وطلبت حذفه مباشرتاً .. شاهد كيف بدت “سمينة وشعرها منكوش”

وردنا الأن "بن زايد" يطلق "رصاصة الرحمة" على الداعي وسيم يوسف محكمة جنايات أبو ظبي تصدر حكماً نهائياً

شاهد بالفيديو : صالح الجسمي يحسم الجدل ويفجر مفاجئ مزلزله ويكشف حقيقة تورط ميساء مغربي في قضية المخدرات في دبي

شاهد بالفيديو : في أول ظهور لها.. زينب ابنة الفنان يوسف شعبان تخطف الأنظار

ابنة المخرج "بسام الملا" و نجمة "باب الحارة" تكشف عن ساقيها بصورة فاضحة .. (شاهد)

شاهد حرب كلامية تشتعل بألفاظ وشتائم جريئة بين هند القحطاني وأروى عمر فما قصة “شوفوا صدري”؟! (مشاهد صادمة وفاضحة)

Advertisements

الفنانة نسرين طافش بـ جمال مذهل تشارك في تحدي المرونة للمشاهير ... وتحصل على الدرجة الغير متوقعة

هل يشارك الزعيم عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟ (فيديو)

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

"اللبؤة" تترك زوجها "الاسد" وتعاشر هذا الحيوان المفترس..وعندما حان وقت ولادة اللبوة كانت المفاجئة التي صعقت الجميع ( شاهد 3 صور لم تشاهدها في حياتك كلها )

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأضاف : “أنا آسف يا جماعة وبالأمانة ما كنت متوقع أن الموضوع رايح يكبر بالشكل هذا وما كنت أتوقع إنه رأيي مهم لهذه الدرجة يعني بس أرجع أكرر الاعتذار وأنا آسف بصدق يعني وفي ناس كتير اتصلوا عليا كتير كتير من غير ذكر أسماء وناس بعتت رسائل وناس ما توقعتهم بيتصلون عليا حسيت انه الموضوع مره صار كبير ولازم أطلع واعتذر”.

مناوشات وخلاف وكان الفنان عايض يوسف، جدد الأيام الماضية مناوشاته مع الفنان الكويتي عيسى المرزوق، بافتعال حركة استفزازية مجددًا، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي.

فبعدما تصاعدت الأمور الخلافية بين الفنانين بحديث الأول في أحد البرامج بأنه لا يجب وضع اسم عيسى المرزوق بين كبار الفنانين واستخدم “معقم” على يديه عند ذكر اسمه، ردّ الثاني بأن ما قام عايض وقاحة وأن هذه الحركات لا تليق برجولته.

وعاد عايض يوسف ليرد عيسى المرزوق بحركة مماثلة من خلال توثيقه مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق “سناب شات” وتم تناقله بين صفحات فنية مهتمة بالمشاهير، إذ قام بارتداء الكمامة وتعقيم يديه من جديد.

وقال عايض : “في كثيرين قاعدين يقولولي ليش ما ترد؟ يعني أنا اتكلمت من الناحية الفنية ولكن إذا هو بيجيني من ناحية المرجلة فأنا ما راح أتكلم وما راح أرد بشيء هحط كمامات وهرش (معقم) لإن هو الحاجة اللي تفيدك حاليًا”. وأضاف : “وأنا بالنسبة لي ترى هالموضوع اتفقل وما راح أفتحه، وأتمنى ما حد يفتحه حتى اللي يفتحه معي ما راح أتكلم فيه”.