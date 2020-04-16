شكرا لمتابعة خبر عن الفاشينستا "شوق محمد" تتبرأ من أصلها السوري وتصارح السعوديين بشأن "السهرة الحمراء" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبرأت الفاشينستا "شوق محمد"، التي تقيم في السعودية وتعتبر من أبرز مشاهير المملكة، من جنسيتها وأصلها السوري، وصارحت جمهورها السعودي الذي يتابعها، بعد فضيحة "السهرة الحمراء" في شقة دبي.

وقالت "شوق" في رسالة عبر حسابها على انستغرام: "السعودية هي الوطن الأول بالنسبة لي رغم إني مو من أهلها، لكن ما عرف ديرة غيرها ولن أكون مخلصة في حياتي لبلد أكثر منها".

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وأضاف الفاشينستا شوق محمد: "والله الذي لا إله إلا هو، إني أعشق ترابها وأهلها، وأهلها هم أهلي، واللي يغلط على السعودية يغلط عليّ وعلى أهلي ومستعدة أفديها بروحي".

وأضافت "شوق": أدري كل أحد ينتظر مني رد وتبرير على اللي قاعد يصير، لكن ما راح أرد ولا أبرر، الدنيا فيها قانون، ومحد حقه يضيع ولا عند القانون ولا عند الله".

وأردف بقولها: "وكل أحد حر يصدق أو لا، الشيء الوحيد اللي أعلق عليه هو اللي يقولون إني أسب السعودية أو السعوديين، وما يهمني أحد يصدقني أو لا".

وأكملت "شوق": "وبرغم كل السب والشتم والقذف والتنمر والدخول في النية والذمة والعرض ومن كثير ناس، لكن أقسم بمن أحل القسم أني في حياتي ما سبيت أو شتمت أو جبت السعودية وأهلها بسوء لا بالسر ولا بالعلن".

وختمت الفاشينستا "شوق محمد"، التي يتابعها ملايين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلةً: "ما راح يطلق من لساني عن السعودية إلا كل خير".

يشار إلى أنه قبل أيام تم إلقاء القبض على "شوق محمد" مع المشهور السعودي "دايلر" وكانوا يقومون بتعاطي المخدرات في شقة الأخير في الداون تاون في دبي.