شكرا لمتابعة خبر عن سياسي كبير كان مقربا من الرئيس علي عبدالله صالح يقود وساطة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يقود قيادي مؤتمري بارز منذ أيام وساطة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

وبرز على نحو مفاجئ محافظ الضالع السابق علي قاسم طالب مترأسا وفد وساطة بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية بمنطقة شقرة.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل : مقطع فيديو أثار غضب هيفاء وهبي وجعلها تنفجر غضباً وطلبت حذفه مباشرتاً .. شاهد كيف بدت “سمينة وشعرها منكوش”

وردنا الأن "بن زايد" يطلق "رصاصة الرحمة" على الداعي وسيم يوسف محكمة جنايات أبو ظبي تصدر حكماً نهائياً

شاهد بالفيديو : صالح الجسمي يحسم الجدل ويفجر مفاجئ مزلزله ويكشف حقيقة تورط ميساء مغربي في قضية المخدرات في دبي

شاهد بالفيديو : في أول ظهور لها.. زينب ابنة الفنان يوسف شعبان تخطف الأنظار

ابنة المخرج "بسام الملا" و نجمة "باب الحارة" تكشف عن ساقيها بصورة فاضحة .. (شاهد)

Advertisements

شاهد حرب كلامية تشتعل بألفاظ وشتائم جريئة بين هند القحطاني وأروى عمر فما قصة “شوفوا صدري”؟! (مشاهد صادمة وفاضحة)

الفنانة نسرين طافش بـ جمال مذهل تشارك في تحدي المرونة للمشاهير ... وتحصل على الدرجة الغير متوقعة

هل يشارك الزعيم عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟ (فيديو)

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

"اللبؤة" تترك زوجها "الاسد" وتعاشر هذا الحيوان المفترس..وعندما حان وقت ولادة اللبوة كانت المفاجئة التي صعقت الجميع ( شاهد 3 صور لم تشاهدها في حياتك كلها )

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وزار طالب قوات الحكومة في مدينة شقرة والتقى بقادتها.

طالب كان واحد من ابرز القيادات السياسية التي برزت في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح وواحد من ابرز القيادات السياسية .

وقالت مصادر سياسية ان الجهود التي يقودها طالب تهدف إلى وقف حالة الصراع بين الشرعية والانتقالي والتوصل إلى تسوية سياسية.