شكرا لمتابعة خبر عن العكيمي .. يكشف عن قرار هام بشأن الجوف مخاطبا الحوثيين بأن أمامهم خياران لاثالث لهما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الشيخ ” عبدالله العكيمي ” احد الوجاهات القبلية البارزة بالجوف بتغريدة له في موقع على تويتر أن قررا هام اتخذ بتحرير الجوف مخاطبا الحوثيين بأن أمامهم خياران لاثالث لهما .

“بوابتي ” ينشر نص التغريدة : ” #الجوف إحتلت مليشيا الحوثي الخنجر ثاني أيام الهدنه واليوم بفضل الله تم تحرير المعسكر مع عدة مواقع أخرى في عملية خاطفة لأبطال الجيش الوطني.

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لى مليشيا الحوثي أن تعلم أن قرار تحرير الجوف قد أتخذ ولا رجعة عنه وأنها اليوم أمام خيارين إما أن تنسحب من الجوف بشرفها أوفإن مصيرها الهلاك”.