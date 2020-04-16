شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: بشرى سارة الاعلان رسميا عن عودة صرف المرتبات شهريا وبشكل منتظم لكافه موظفي الدوله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل: بشرى سارة الاعلان رسميا عن عودة صرف المرتبات شهريا وبشكل منتظم لكافه موظفي الدوله

جديد اب برس Advertisements ​ت وزارة المالية، في حكومة الحوثيين بالعاصمة صنعاء، امس الأربعاء، صرف مرتبات موظفي الدولة للعاملين والمتقاعدين. وكشفت الوزارة في بيان لها امس الأربعاء، عن آخر مستجدات إجراءات استئناف صرف مرتبات موظفي الدولة “العاملين والمتقاعدين” في القطاع المدني. عودة صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة واستعرض البيان تفاصيل من لقاء اللجنة الاقتصادية العليا مع التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية حول آخر مستجدات إجراءات استئناف صرف مرتبات موظفي الدولة. وقال وزير المالية خالد شرف الكحلاني إنه سيتم تقسيم مواعيد صرف مرتبات شهر مارس على 4 أيام في الفترة من يوم 20 أبريل وحتى يوم 24 أبريل على أن يبدأ صرف مرتبات العاملين من ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: بشرى سارة الاعلان رسميا عن عودة صرف المرتبات شهريا وبشكل منتظم لكافه موظفي الدوله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.