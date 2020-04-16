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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" تفاصيل بعدد الغارات والانفجارات التي هزت هذة المحافظات اليمنية .. صنعاء ومأرب وعمران والمحويت شاهد التقرير !

غاره جويه للطيران تستهدف مواقع مليشيات بمديرية مدغل بمحافظة مأرب وتحليق مستمر. - طيران التحالف يشن غارات جوية استهدفت تعزيزات ومواقع وتحصينات للمليشيات ‎الحوثية الإنقلابية في مديرية ‎صرواح بالتزامن مع انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء وتحليق مستمر.

طيران التحالف يعاود استهداف مواقع مليشيات الحوثي بمديرية حرف ‎سفيان بمحافظة ‎عمران وتحليق مستمر وصولا إلى محافظة ‎لمحويت ويستهدف مواقع وأهداف عسكرية للمليشيات ‎الحوثية . جديد اب برس Advertisements ​ وتفصيلا نفذت ساعات فجر اليوم الخميس مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية متفرقة على أهداف عسكرية لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة صنعاء وسط البلاد. وقالت مصادر مطلعة إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من 13 غارة جوية على مواقع واهداف عسكرية لنيلشيا الحوثي في مديريات "همدان وبني حشيش وخولان الطيال بمحافظة صنعاء، وحرف سفيان بمحافظة عمران. وأضافت المصادر أن القصف الجوي طال منصات إطلاق صواريخ وتحركات عسكرية أخرى بينها حشود قتالية كبيرة. وذكرت المصادر أن القصف أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصرها وتدمير منصات صواريخ وأسلحة.

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