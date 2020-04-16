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عدن - ياسمين التهامي - شاهد ضابط كبير لكنه عديم والمرؤة والشرف" تزوج ببنت صغيرة حسناء ولاكنة عاملها معاملة عسكرية الى ان احرقت نفسها وردة فعلة كانت صاااادمة تفاصيل وصور!

جديد اب برس Advertisements ​يديو لفتاة تزوجت حديثًا وهي تقوم بإشعال النيران في نفسها أمام زوجها دون أن يتحرك لنجدتها، مدينة عربية بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. القصة لفتاة عراقية تدعى ملاك حيدر الزبيدي، تعيش في مأساة حقيقة مع زوجها، حين أقدمت على حرق نفسها للتخلص من حياتها، إلا أن تدخل والد زوجها أنقذها وتم نقلها للمستشفى. وتظهر الفتاة في الفيديو وهي تضرم النار في جسدها، دون تحرك زوجها لنجدتها، ثم ظهرت الفتاة بمقطع آخر من المستشفى تصرخ ألماً من حروقها البالغة، ما آثار غضبا شعبيا واسعا. وفي تفاصيل وأسباب الواقعة، فإن الشابة العراقية متزوجة منذ فترة قريبة، وما حدث لها كان إثر شجار نشب مع زوجها بعد تعنيفه لها وضربها ضربا مبرحا، وحرمانها من زيارة منزل أهلها أكثر من 8 أشهر متواصلة، إلى أن ضاقت بها سبل الحياة، فأقدمت على حرق نفسها. وتطورت القصة بشكل كبير، وغدت أشبه بقضية رأي عام، خصوصا بعد أن تداولت معلومات بأن الزوج المعتدي ضابط مسؤول. وبعد الانتشار الواسع للواقعة، صرح وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، أن قائد شرطة محافظة النجف العميد فائق الفتلاوي أطلع الوزير على الإجراءات المتخذة.

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