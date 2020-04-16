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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 16-04-2020? - آخر تحديث الخميس 16-4-2020? عاجل قرار ولي العهد السعودي" مكرمة من السلطات السعودية قبل حلول شهر رمضان .. بقرار سخي وشجاع يسعد كل من على ارض المملكة من مواطنين ومقيمين تفاصيل هامة ! جديد اب برس Advertisements ​كلمة لوزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، قال فيها إن ولي العهد محمد بن سلمان ضحى "بكثير من المكتسبات الاقتصادية لضمان سلامة المواطن" بتفاعل واسع في موقع "تويتر". واحتفى عدد كبير من النشطاء في تعليقاتهم بتصريحات الوزير، التي أعاد مركز التواصل الحكومي في المملكة نشرها على حسابه في "تويتر". وقال الربيعة في مقطع الفيديو المرفق متحدثا عن جهود ولي العهد محمد بن سلمان "هو يتابع الأزمة بدقة كبيرة وبتواصل مستمر لضمان سلامة المواطن، حقيقة سلامة المواطن عند سموه هي أولوية قصوى وضحى بالكثير من المكتسبات الاقتصادية لضمان سلامة المواطن"

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