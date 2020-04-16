شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وخطير"هل تذكرون التهديد الامريكي بقلب السعودية راسا على عقب...اليوم بن سلمان يعلن التمرد على ترامب وبمساندة هذة الدولة يرد الرد الصاعق وصدم الرئيس ترامب وهز كل اعضاء الكونجرس تفاصيل خطيرة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير"هل تذكرون التهديد الامريكي بقلب السعودية راسا على عقب...اليوم بن سلمان يعلن التمرد على ترامب وبمساندة هذة الدولة يرد الرد الصاعق وصدم الرئيس ترامب وهز كل اعضاء الكونجرس تفاصيل خطيرة !

جديد اب برس Advertisements ​وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، علاقات بلاده مع روسيا بـ"العائلية"، وأكد أن البلدين قادران على حل خلافاتهما، وأن الرياض لا تخطط لـ"الطلاق" مع موسكو. وقال الوزير السعودي في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" الأمريكي، إن علاقات السعودية مع روسيا، أكبر شريك للمملكة في "أوبك+"، كانت تمر بفترة سيئة في أوائل مارس. غير أنه أضاف: "كما هو الحال في أي عائلة، لدينا خلافات. لكننا دائما نحل هذه القضايا، وهي تجعل أسرتنا أقوى فقط. آسف إذا خاب أملي، لكننا لا نخطط للطلاق مع روسيا". ووفقا له، فإن مصدري النفط في مجموعة العشرين، يمكن أن يأخذوا على عاتقهم تخفيض حوالي 7 ملايين برميل يوميا من إنتاج النفط، من الخطة العامة الإجمالية القاضية بسحب 20 مليون برميل يوميا من السوق. وأضاف بن سلمان، أن تفاصيل ذلك ستصبح معروفة اليوم الأربعاء. وأوضح أن "الحجم الحقيقي لما سنخفضه سيكون أكثر بكثير مما تم الإعلان عنه (9.7 مليون برميل يوميا تقريبا). فقط إنتاج أوبك+ سينخفض بمقدار 12.5 مليون برميل يوميا، إذا أخذنا في الاعتبار الانخفاض عن مستويات اليوم في السعودية والإمارات والكويت". وخلص الأمير السعودي للقول: "شركاؤنا في مجموعة العشرين الذين شاركوا في مؤتمرها الأخير يمكن أن يخفضوا حوالي 7 ملايين برميل في اليوم. أي أن كل هذا سيكون حوالي 19.5 مليون برميل في اليوم" ، مشيرا إلى أن "الأرقام التفصيلية قد تكشف عنها وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء". وكان 13 عضوا من الكونجرس الامريكي قد هددوا السعودية بوقف الحرب والا فانها ستتلى عنها كدولة حليفة .

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