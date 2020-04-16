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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 16-04-2020? - آخر تحديث الخميس 16-4-2020? خطير للغاية: ترقب بداية حرب عالمية ثالثة" تحرك عسكري عاجل لـ”بن زايد” و”السيسي” ضد أقوى سلاح مرعب "تمتلكه هذه الدوله ” وتجهيز منظومات صاروخية استعدادا للقصف تفاصيل ! جديد اب برس Advertisements ​الآن: حالة استنفار كبرى.. تحرك عسكري عاجل لـ”بن زايد” و”السيسي” ضد أقوى سلاح مرعب يملكه “أردوغان” وتجهيز منظومات صاروخية استعدادا للقصف

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