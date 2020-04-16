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عدن - ياسمين التهامي - بيان صادر تركيا تعلن عن ارقام مخيفة بعدد الاصابات والوفيات والخساير المتضررة من فيروس كورونا تفاصيل !

جديد اب برس Advertisements ​ل فيروس كورونا اجتياحه الهائل لتركيا، والتي تسجل يوميًّا آلاف الإصابات الجديدة وعشرات الوفيات بالفيروس المستجد (كوفيد -19) وسجلت تركيا، لليوم الثاني على التوالي أكثر من 100 وفاة بفيروس كورونا، في غضون 24 ساعة، وسط تسارع تفشي فيروس كورونا المستجد على أراضيها وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي في أنقرة، تسجيل 4281 إصابة مؤكدة جديدة بـ(كوفيد-19)، و115 وفاة إضافية، بين مساء الثلاثاء ومساء الأربعاء. وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات على الأراضي التركية، إلى ما يقرب من 70 ألفًا والوفيات 1518 حالة. وأمرت الحكومة الأسبوع الماضي، مواطنيها بالبقاء في منازلهم لمدّة 48 ساعة في 31 مدينة، بدءًا من منتصف ليل الجمعة، بعدما أغلقت المدارس وعلّقت الرحلات الجوية وحظرت التجمّعات، في إطار إجراءات صارمة جديدة لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ. وتفرض تركيا، منذ مارس ( آذار)، العزل المنزلي على المسنّين الذين تتخطى أعمارهم 65 عامًا، وعلى من يعانون أمراضًا مزمنة، وعلى الشباب ممن لا تتجاوز أعمارهم 20 عامًا. وبدأت تركيا، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح بعض السجناء لتخفيف اكتظاظ السجون، خشية تفشي الفيروس بينهم.

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