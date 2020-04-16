شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الاعلامي الاماراتي الذي ظهر على الهواء مباشر وهو يقبل حذاء محمد بن زايد .. شاهدو كيف كانت نهايته مرعبة فجر اليوم ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انقلب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على الإعلامي الإماراتي طارق المحياس الشهير بتقبيل حذءه وذلك بعد فيديو صادم هز الرأي العام في الخليج.

وأصدرت النيابة العامة الاتحادية في الإمارات قرارًا بحبس الإعلامي الإماراتي طارق المحياس احتياطيًا وذلك بعد تداول مقطع له على مواقع التواصل الإجتماعي يسئ فيه إلى بعض جنسيات الوافدين بالإمارات والتفرقة بين أبناء الجاليات المقيمة بها على أساس الجنس والعرق .

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وكشف المتحدث الرسمي للنيابة العامة الاتحادية أن الإعلامي طارق المحياس خضع لتحقيق قضائي في الجرائم المنسوبة إليه بإعتبار إنه أساء إلى الدولة الإماراتية كما نال من جهودها في نشر قيم التسامح ويتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة الذي يعد أحد ثوابت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكان المحياس تحدث في مقطع فيديو يدافع فيه عن الممثلة الكويتية "حياة الفهد" عن أن معاملة الوافد العربي كالمصري أو السوداني لا يمكن أن تطابق معاملة العامل البنغالي أو الهندي بحسب تعبيره .

كما أشار في حديثه إلى التصريحات التي أدلت بها الفنانة الكويتية مؤخرا عن الوافدين بالكويت والتي أثارت الكثير من الجدل وعلق على ذلك مدافعا عنها وإنها لم تشير إلى جنسية بعينها أو تتحدث عن المصريين .

ويذكر أن الإعلامي الإمارتي طارق المحياس أثار ضجة واسعة في وقت سابق بعد تقبيله حذاء ولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد على الهواء مباشرة.

وظهر "المحياس" في برنامج على الهواء مباشرة وفي يده حذاء وقال "نفترض هذا الحذاء خاص بسمو الشيخ محمد بن زايد ثم قبله مضيفًا إن هذا ما يجب عليه أن يفعله كمواطن إماراتي" ما آثار ردود فعل غاضبة وقتها.