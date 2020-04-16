- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا في جبهة الظاهر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
تجددت المواجهات بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثي في جبهة الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش شنت، فجر الخميس، 16/نيسان/2020، هجوما كبيرا على مواقع تمركز الحوثيين في منطقة الملاحيط بالمديرية.
وذكرت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت إثر الهجوم واستمرت لساعات.
وأكدت المصادر أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وتشهد مختلف جبهات المحافظات، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين
كانت هذه تفاصيل خبر صعدة.. مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا في جبهة الظاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.