التحالف يستهدف مواقع وتجمعات حوثية في عدد من المحافظات اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

الخليج 365 ـ خاص

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، خلال الساعات الماضية، مواقع وتجمعات حوثية في عدد من المحافظات اليمنية.



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و توزعت الغارات الجوية على محافظات صنعاء، عمران، الجوف، والحديدة.

وفي التفاصيل، شنت المقاتلات الحربية 7 غارات على أهداف في مديرية همدان و 3 غارات أخرى على تعزيزات في مديرية خولان بصنعاء، إضافة إلى 8 غارات على تجمعات في مديرية الحزم بالجوف، و 4 غارات على مواقع تمركز المليشيا في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارة على مديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران.

وأسفرت الغارات، بحسب مصادر متطابقة، عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا، إضافة إلى تدمير آليات ومعدات عسكرية