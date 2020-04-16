شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مقتل شاب عند باب منزله وأمام أعين أسرته أثناء إطلاق النار احتفالا بخروجه من السجن.. فيديو لاصحاب القلوب القوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة رجل أردني؛ إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ إحتفالاً بخروجه من السجن. وظهر بـ ” مقطع الفيديو ” الرجل الأردني وهو يخرج من المركبة ثم يقوم بعض الأشخاص بإطلاق النار احتفالآ به؛ لخروجه من السجن. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements بالفيديو مقتل “أردني” عند باب منزله

وأُصيب ” الرجل ” بطلق ناري عن طريق الخطأ أراده قتيلآ في الأرض وسط الحضور المحتفلين به. وحصد الفيديو تفاعل بين المتابعين على ” تويتر ” ، مشيرين لخطورة إطلاق النار العشوائي في المناسبات الاجتماعية.

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