شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. احتراق منزل ريم عبدالله.. والفنانة تروي لحظات الرعب بعد اندلاع النيران.. "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت الفنانة ريم عبدالله، نجت وشقيقتها من حريق التهم منزلها. وقالت ريم عبدالله إنها فُجعت من المنظر للحريق الهائل الذي وقع بالغرفة بسبب “توصيلة كهربائية”، مردفًة: “كان في توصيلة وبها الشواحن والأباجورات وجاءت شقيقتي ووضعت سلك الفيير وبعدها تفاجأت بجهاز إنذار كشف الحريق في غرفتي ينبهني لوجود حريق”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements بالفيديو احتراق منزل الفنانة ريم عبدالله

وأضافت في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” : “انهبلنا لما كشف الدخان أعطى إنذار رجعنا للتوصيلة لقينا الدنيا كلها محترقة ودخان والحمد لله طفت”. واختتمت حديثها قائلة: “المهم إحنا في أيام حظر وكلنا في بيوتنا وفي ضغط على شبكات الكهرباء والاستخدام عالي جدًا ولذلك انتبهوا للتوصيلات والشواحن .

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