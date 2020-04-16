شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تسريب فيديو نادر للفنانة هيفاء وهبي منذ 28 عاماً قبل إجراء عمليات التجميل.. لن تصدق كيف كانت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابلة تلفزيونية قديمة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قبل 28 عاما ظهرت فيه بشكل مغاير عما هي عليه الآن.

ونشر الإعلامي اللبناني محمد جفال، المقابلة التي تعود إلى عام 1992 (قرابة 28 عاما)، وكان هو صاحب اللقاء، قبل عدة أشهر عبر حسابه على “فيسبوك”.

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هيفاء منذ 28 عاماً قبل عمليات التجميل

وظهرت الفنانة قبل إجرائها أي عمليات تجميل، وتباينت الآراء بين من أكد أنها كانت بملامح جميلة، وآخرين رأوا أن إجراءها عمليات التجميل هو الذي منحها جمالًا وجاذبية.

وتضمنت تعليقات المتابعين مقارنات بين شكل هيفاء حاليا وعندما كانت لا تزال تبدأ طريقها إلى الشهرة، حيث شبهها البعض بالفنانة المصرية نبيلة عبيد. فيما تحدثوا عن فارق الشبه الكبير بين شكلها قبل سنوات وما بدت عليه حاليا.