شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : بشرى سارة للعالم لقاح "كورونا" يحقق نجاح كبير ومبهر بعد تجربته على الحيونات ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طور مجموعة من العلماء لقاحا تجريبيا ضد فيروس كورونا المستجد ، وأثبت بالفعل نجاحه مع الفئران.

ووفقا لما نشرته ” سكاي نيوز ” فقد اعتمد العلماء طريقة “مختلفة” لحقن اللقاح إلى أجسام فئران، التي أنتجت بدورها أجساما مضادة للمرض في غضون أسبوعين.

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لقاح لكورونا يحقق نجاح على الحيونات

وكان باحثون يعملون على تطوير لقاحات لفيروسات تاجية أخرى، بما في ذلك فيروس كورونا المرتبط بـ”متلازمة الشرق الأوسط التنفسية” (MERS)، وتمكنوا من استغلال النظام الذي كانوا يعملون عليه لإنتاج هذا اللقاح في تطوير لقاح تجريبي لكورونا بسرعة.

وعندما تم استخدام رقعات الجلد ، فإن 3 لقاحات مختلفة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، حفزت إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، واستمرت مستويات الأجسام المضادة لدى الفئران في الارتفاع طوال فترة التجارب، التي امتدت 55 أسبوعا.

ورغم النتائج المبشرة التي توصل إليها العلماء، والفئران لم تتعرض لعدوى كورونا بعد ، فإنهم حذروا من أنه لم يتم تتبع الحيوانات الملقحة “لفترة كافية”، لتحديد ما إذا كانت الاستجابة المناعية طويلة المدى قد تحققت بشكل مماثل لما حدث في تجربة لقاح “MERS.ال