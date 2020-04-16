شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير خطير.. هذا الحيوان "يتواجد بيننا دائماً" يمكنه نقل فيروس كورونا بسهولة.. "شاهد" تعرف عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت دراسة حديثة عن وجود حيوان يمكنه نقل فيروس كورونا بجانب الخفافيش والبنغول هو “الكلاب الضالة”؛ وفق النتائج التي نشرتها دورية “موليكيولار بيولوجي آند إيفولوشن” العلمية.

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون كنديون، أن الكلاب الضالة قد تكون “الحيوان الوسيط” الذي نقل فيروس كورونا من الخفافيش إلى البشر.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وأكد الباحثون الذين أعدوا الدراسة، أن التحليل الجيني لفيروس كورونا يشير إلى أن انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر تم من خلال الكلاب الضالة ، بحسب سكاي نيوز .

ويُعد فهم كيفية تصرف الفيروس خارج جسم الإنسان وكذلك داخله، أمرًا حيويًّا للتعرف على كيفية مكافحته، ومن ثم تطوير لقاح أو علاج لوقف انتشاره.

حيوان “يتواجد بيننا ” يمكنه نقل كورونا

ويقول مؤلف الدراسة عالم الأحياء تشوا شايا، من جامعة أوتاوا: “انتشر فيروس كورونا لأول مرة من الخفافيش إلى الكلاب الضالة التي تأكل لحوم الخفافيش”.

وكان العلماء يعتقدون في السابق أن فيروس كورنا انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر البنغول، الذي يباع في عدد من الأسواق الإفريقية والآسيوية إلى جانب الخفافيش.