شكرا لبحثكم عن خبر السفارة اليمنية بالرياض تطلق هذا التوضيح الهام للمغتربين في المملكة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض تعليق كافة الخدمات القنصلية بجدة حتى إشعار آخر.

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وجاء تأكيد السفارة عبر تغريدة بحساب السفارة الرسمي في تويتر ردا على استفسار من احد المغتربين عن كيفية تجديد جواز ابنته الذي على وشك الانتهاء : "مرحبا نظرا لتعليق العمل في السفارة فقد تم إيقاف كافة الخدمات القنصلية حتى إشعار آخر. "

وكانت قد اعلنت السفارة اليمنية بالرياض لمواطنيها في وقت سابق عن تقليص ساعات العمل من 9 –12 صباحا للحالات الطارئة فقط (تمديد الجوازات، تصريح دفن للوفيات) احترازا لسلامة المراجعين من انتشار فيروس كورونا وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة.