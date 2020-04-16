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السفارة اليمنية بالرياض تطلق هذا التوضيح الهام للمغتربين في المملكة

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض تعليق كافة الخدمات القنصلية بجدة حتى إشعار آخر.

 

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وجاء تأكيد السفارة عبر تغريدة بحساب السفارة الرسمي في تويتر ردا على استفسار من احد المغتربين عن كيفية تجديد جواز ابنته الذي على وشك الانتهاء : "مرحبا نظرا لتعليق العمل في السفارة فقد تم إيقاف كافة الخدمات القنصلية حتى إشعار آخر. "

 

وكانت قد اعلنت السفارة اليمنية بالرياض لمواطنيها في وقت سابق عن تقليص ساعات العمل من 9 –12 صباحا للحالات الطارئة فقط (تمديد الجوازات، تصريح دفن للوفيات) احترازا لسلامة المراجعين من انتشار فيروس وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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