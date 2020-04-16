شكرا لبحثكم عن خبر الامارتي ضاحي خلفان يتطاول على أهالي محافظة مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تطاول نائب قائد شرطة دبي ضاحي خلفان على أهالي محافظة مأرب اليمنية واصفا اياهم بانهم لايعقدون أي علاقة صداقة إلا لمآرب خاصة بهم . Advertisements وعلى نحو مفاجئ نشر خلفان تغريدة تهاجم أهالي مأرب. وقال في تغريدته :" أما ما في مأرب ..كله خارب...وسيظل كذلك لأنهم كفروا بنعم الله عليهم. وأهل مأرب لا يصادقون إلا لمآرب..أي مصالح..هكذا قالت العرب وأخبر التاريخ.

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