شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الجالية اليمنية بمصر ينفي شائعات إصابة يمنيين بفيروس كورونا بالقاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفى علي صالح العيسائي رئيس الجالية اليمنية بمصر صحة الأخبار المتداولة عن تحريز السلطات المصرية شقتين تابعتين للشيخ احمد صالح العيسي بالعاصمة المصرية القاهرة بعد اكتشاف إصابتي كورونا فيها، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المصرية لمكافحة الوباء والحد من انتشاره والتي اثبتت فاعليتها وكفاءتها.

من جانبه أكد المستشار الطبي بسفارة بلادنا في القاهرة الدكتور محمد سالم باحاج إن هذه الانباء غير صحيحة وأن السفارة اليمنية تتابع من خلال الملحقية الطبية كافة الحالات المشتبه بها في أوساط الجالية اليمنية، ولا صحة مطلقاً لهذه الشائعة التي لن ينتج عنها سوى إثارة البلبلة وبث الرعب في أوساط الجالية اليمنية بمصر.

وأكد المستشار الطبي أن السفارة تقوم بالتواصل والتنسيق مع الجهات في بلد الاعتماد فيما يخص الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا في أوساط الجالية اليمنية في مصر .

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ودعا وسائل الاعلام إلى تحري الدقة والمصداقية والابتعاد عن ترويج الإشاعات فوباء كورونا جائحة تهدد البشرية جميعاً وتعمل كافة الدول على تطويقها والتخفيف من أضرارها... مثمناً جهود السلطات المصرية في مواجهة انتشار هذا الوباء.

وحث باحاج كافة اليمنيين في جمهورية مصر الشقيقة إلى الالتزام بتعليمات السلطات المصرية ورفع درجة الوعي وتجنب الأماكن المزدحمة متمنيًا للجميع السلامة.