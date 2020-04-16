سياسي كبير كان مقربا من الرئيس علي عبدالله صالح يقود وساطة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي

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يزيد بن سلمان - شبوة - يقود قيادي مؤتمري بارز منذ أيام وساطة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي. وبرز على نحو مفاجئ محافظ الضالع السابق علي قاسم طالب مترأسا وفد وساطة بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية بمنطقة شقرة. Advertisements وزار طالب قوات الحكومة في مدينة شقرة والتقى بقادتها. طالب كان واحد من ابرز القيادات السياسية التي برزت في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح وواحد من ابرز القيادات السياسية . وقالت مصادر سياسية ان الجهود التي يقودها طالب تهدف إلى وقف حالة الصراع بين الشرعية والانتقالي والتوصل إلى تسوية سياسية.

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