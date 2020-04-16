شكرا لبحثكم عن خبر باعوم يعلن نتائج فحوصات المخالطين للمصاب بـ"كورونا" في حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم نتائج فحوصات المخالطين للحالة المصابة بفيروس "كورونا" في محافظة حضرموت. Advertisements وقال الدكتور باعوم أن الفحوصات التي أجرتها فرق منظمة الصحة العالمية على المخالطين للحالة المصابة الوحيدة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، جميعها سلبية. وأكد وزير الصحة بأن كافة المخالطين للحالة المصابة بالفيروس لم تظهر عليهم أي اعراض بالمرض.

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