"النظافة والتحسين" بحضرموت تطلع على سير اعمال حملة الرش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

الخليج 365 - المكـلا

اطلع نائب المدير العام لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس حيدر محسن العطاس، الأربعاء، اعمال حملة الرش التعقيمية الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد كوفيد 19 وحملات النظافة التي يتم تنفيذها في مديريات ساحل حضرموت والذي تأتي برعاية وزير الصحة والسكان الأستاذ الدكتور ناصر محسن باعوم ومحافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني وتنسيق وشراكة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت والجهاز الأمني لمحاربة انتشار هذا الوباء



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وقال العطاس ان تفقد عمليات الرش في المديريات الشرقية بساحل حضرموت يأتي تنفيذا لتوجيهات ادارة الصندوق ممثله في المدير العام التنفيذي للصندوق المهندس فهمي عبدالهادي بن شبراق للأطلاع على مشاريع النظافة وكيفية تنفيذ العمل بهدف الرفع من وتيرة العمل والتوسع بإستهداف كافة المواقع داخل المديريات والعمل على وضع الحلول للمشاكل التي تعرقل سير العمل لضمان سلامة المواطنين من خلال تنفيذ حملات نظافة واعمال الرش التعقيمي بطريقة جيده بحيث يمكن الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واشاد "العطاس" بدور مشاريع النظافة في المديريات من خلال عملية تنفذيهم لهذه الحملات وما تم انجازها في الفترة السابقه التي تعد جانبا مهما في الحفاظ على سلامة المواطنين، مشددا على عملية تكثيف الجهود في تنفيذ الحملة وفق الخطة المعده من قبل لجنة الطوارئ الخاصة بالصندوق لما لها من جوانب اجابيه في التعامل مع هذه الظروف ومايسببه هذا الفايروس من انتشار بشكل سريع.

رافق نائب المدير أ. عوض شيخ بونمي المشرف العام لحملة الرش التعقيمية لمجابهة فايروس كورون