جوتيريس يشكر السعودية على دعم اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأربعاء، الشكر إلى المملكة العربية السعودية على دعمها لليمن وما تبذله من جهود كبيرة في قيادة مجموعة دول العشرين.



وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، عن "امتنانه العميق" لإعلان المملكة تقديم دعم إنساني لليمن بمبلغ 500 مليون دولار.

كما أشاد جويتريس بجهود السعودية في سبيل تحقيق نتائج متقدمة ووصول الأطراف اليمنية إلى السلام المنشود، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية ما تبذله السعودية من جهود كبيرة في قيادة مجموعة دول العشرين، وبالمبادرات التي قدمتها في إطار الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا.

Advertisements

ومن جانبه أكد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق وأمنه واستقراره، مؤكداً أن مواصلة بلاده لدورها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

والأربعاء الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وأكد التحالف أن القرار يؤكد رغبة التحالف العربي بقيادة السعودية في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنع انتشار الوباء.

وأوضح أن "التحالف يهدف من وقف إطلاق النار إلى إيجاد خطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".

ولفت إلى أن تلك الخطوة "ستدعم بشكل كبير جميع الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون".