شكرا لقرائتكم خبر عن 4 رجال لأشباع رغبتها" بالفيدو سعودية فائقة الجمال تفاجئ الجم #1740;ع وتعلن أنھا تتمنى الزواج بأربعة رجال مرة واحدة ل #1740;شبعو رغبتھا الجنس #1740;ة ..شاھد ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4 رجال لأشباع رغبتها" بالفيدو سعودية فائقة الجمال تفاجئ الجمیع وتعلن أنھا تتمنى الزواج بأربعة رجال مرة واحدة لیشبعو رغبتھا الجنسیة ..شاھد !

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فیدیو لفتاة سعودیة وھي تتحدث عن امنیتھا بان تتزوج أربعة رجال .

وظھرت الفتاة بالفیدیو الذي كان یعد میدانیا لاحدى القنوات ، وھي ترد على المذیع عندما سألھا عن امنیتھا بالسنة الجدیدة ،

فقالت :«اتزوج اربعة»

الفیدیو رغم طرافتھ ، وعفویة الرد الذي ظھر على الفتاة ، إلا أن الكثیر من الناشطین اعتبروة خارج عن عادات وتقالید المجتمع

وجرأة من الفتاة تخطت الحدود حسب قولھم .

یشار إلى أن المجتمع السعودي بشكل خاص والمجتمع الخلیجي بشكل عام یعاني من ارتفاع نسبة العنوسة بین النساء ، وھو ما

دفع بعض الدول لاتخاذ إجراءات تیسیر الزواج وفتح القروض بالبنوك للشباب الراغبین في الزواج . جديد اب برس Advertisements ​

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