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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 16-04-2020? - آخر تحديث الخميس 16-4-2020? عاجل" من داخل المعتقل" الاميرة بسمة بنت سعود ترسل سلسلة استغاثات لأخراجها .. شاهد الصور ! نشر حساب على منصة تویتر یحمل اسم بسمة بنت سعود سلسلة تغریدات ، ناشدت من

من المعتقل حسب قولھا .

وقال الحساب الذي یحمل اسم الامیرة في تغریدتھ الاولى : (نداء عاجل من #الامیرة_

تعسفي في ارض الوطن العام الماضي, تناشد فیھ #القیادة_الرشیدة . جديد اب برس Advertisements ​

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