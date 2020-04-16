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عدن - ياسمين التهامي - عاجل"ليس الحوثيون ولا قوات الشرعية" انقلاب قبلي بتوجيهات هذا ألشيخ البارز والسيطرة على ..مديرية مهمة في محافظة شبوة تفاصيل !

جديد اب برس Advertisements ​ت الأنباء الواردة من شبوة عن سقوط مديرية عزان اليوم الثلاثاء، بيد مسلحين قبليين بعد تنفيذهم لهجمات مباغتة ضد قوات الشرعية. وقالت مصادر محلية أن المئات من مسلحي القبائل في المديرية انتشروا صباحا في مداخل ومخارج المديرية ونصبوا نقاط تفتيش بداخلها، مشيرة إلى اغتنام عتاد عسكري كبير وسط فرار قوات الشرعية.

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