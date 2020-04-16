شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : السعودية .. اعتقال الاميرة بسمة بنت سعود .. وندأ استغاثة لاخراجها .. شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر حساب على منصة تويتر يحمل اسم بسمة بنت سعود سلسلة تغريدات ، ناشدت من خلالها الملك سلمان وولي العهد بانقاذها من المعتقل حسب قولها .

وقال الحساب الذي يحمل اسم الاميرة في تغريدته الاولى : (نداء عاجل من #الاميرة_بسمة_بنت_سعود التي اعتقلت بشكل تعسفي في ارض الوطن العام الماضي, تناشد فيه #القيادة_الرشيدة .

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واضاف الحساب في تغريدة اخرى رصدها موقع "صوت المغتربين" ، : (انا بسمة بنت سعود اناشدك عمّي الملك المفدى سلمان بن عبد العزيز آل سعود أطال الله بعمرك و ولد عمي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظكم الله ).

وفي تغريدة ثالثة قالت الاميرة سمية انها معتقله حاليا في سجن الحاير وحالتها الصحية متدهورة وحرجة وقد تؤدي إلى وفاتها ، موضحة انها لم تتلقى اي رعاية صحية .

واضاف الحساب الذي يحمل إسم الأميرة مخاطبا الملك سلمان وولي العهد : (ولا اعلم اذا كان لديكم علم بوجودي بالسجن لغاية الآن مع ابنتي سهود الشريف,عمّي الملك المفدى سلمان بن عبد العزيز آل سعود اطال الله بعمرك و ولدعمّي صاحب السمو الملكي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظكم الله- الرجاء النظر بأمري لأطلاق سراحي و تلقي العلاج المناسب لأني بوضع حرج جدا ).

من جانبها نشر حساب موثق لدى منصة تويتر ويحمل اسم "المكتب الإعلامي" ، نشر تغريدة اكد فيها أن حساب الاميرة بسمة بنت سعود صحيح ، : ( نؤكد على صحة ما نشر على الحساب الرسمي الخاص بصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود وهو نداء لصاحبة السمو موجه الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أطال الله بعمره والى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمدبن سلمان حفظه الله. )