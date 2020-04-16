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صنعاء - ياسمين الخيامي - بيان هام وعاجل من السفارة اليمنية في الرياض للقيام بهذا الاجراء العاجل حتى لا يتعرض اليمنيين للغرامة المالية والغاء اقاماتهم وترحيلهم من الاراضي السعودية

2020/04/16 الساعة 08:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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