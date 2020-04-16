631 مليار ريال خسائر وزارة الداخلية نتيجة استهداف منشأتها خلال خمسة أعوام

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري الأربعاء، أن الدمار والأضرار التي لحقت منشآت وزارة الداخلية وبناها التحتية بسبب العدوان بلغت أكثر من 631 مليار ريال. وأضاف العجري أنه تم بحمد الله إعادة أكثر من 450 سيارة مسروقة خلال العام المنصرم2019م. ولفت إلى أن الجريمة انخفضت بعون الله خلال سنوات العدوان الخمس بشكل ملحوظ. وتابع متحدث وزارة الداخلية “انخفضت نسبة التفجيرات والاغتيالات خلال الخمس سنوات السابقة بما يعادل 98%”.

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