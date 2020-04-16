اليونيسف: 50 ألف حالة مصابة بمرض الثلاسيميا في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أمس الأربعاء، وجود 50 ألف حالة مصابة بمرض الثلاسيميا في اليمن.

وقالت المنظمة الأممية في تقرير لها إنه «يتم في اليمن سنويا تشخيص 700 حالة جديدة من مرضى الثلاسيميا».

وأضاف «حتى الآن تم تسجيل 50 ألف حالة مصابة بمرض الثلاسيما في البلاد الذي يعاني من تدهور كبير في القطاع الصحي فيما يعد الحصول على العلاج الأمثل لمرض الثلاسيميا أمرا نادرا».

Advertisements

وأردف التقرير:» ينتشر في عموم اليمن اليوم 1991 موقعا من مواقع المراقبة النشطة للكشف عن 28 من الأمراض المسببة للاعتلال الشديد والتبليغ عنها إلكترونيا مثل الكوليرا وحمى الضنك والحمى النزفية الفيروسية والحصبة والسعال الديكي والشلل الحاد».

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن عدوانا غاشما تقوده السعودية ضد ابناء اليمن.