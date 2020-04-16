شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد السعودي : المملكة ترصد مبلغ مالي غير مسبوق لدعم اليمن خلال 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توضيح هام من السفارة اليمنية في الرياض للمغتربين اليمنيين في المملكة قيادي مؤتمري بارز يقود وساطة تهدئة بين الشرعية والمجلس الانتقالي اين ذهب اتفاق الرياض : معارك عنيفة بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي في محافظتين وهذا الطرف بدء بالاستهداف عاجل : توتر خطير المجلس الانتقالي يعزز قواته في ابين .. بعد ساعات من وصول قوة عسكرية

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