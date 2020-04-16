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عدن - ياسمين التهامي - صدور توجيهات عاجلة من مجلس الوزراء الى لجنة الطوارئ العليا بشئن ملف اليمنين العالقين بهذة الدول. تفاصيل !

جديد اب برس Advertisements ​مجلس الوزراء برئاسة الدكتور معين عبدالملك اجتماعه اليوم عبر دائرة الاتصال المرئي عند بعد ، ناقش من خلاله جملة من القضايا والملفات واخر المستجدات في مختلف الأصعدة على الساحة اليمنية . واحتل ملف الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا في اليمن ابرز الملفات التي تم مناقشتها ، حيث تقدم نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا، الدكتور سالم الخنبشي، لأعضاء المجلس، باحاطة حول ملف اليمنيين العالقين في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، كما تقدم الخنبشي بعدد من المقترحات والرؤى للتعامل مع هذا الملف وفق عدة مسارات على المستويين الداخلي والخارجي، بما في ذلك اليات التنسيق مع المانحين والقطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في هذا الجانب. الأمر الذي أكد عليه مجلس الوزراء موجها اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا برفع تقرير متكامل وعاجل عن اعداد العالقين وأماكن تواجدهم، والاليات الممكن اتباعها للتعامل معهم سواء فيما يتعلق بإعادتهم واخضاعهم للحجر الصحي وتجهيز الأماكن المعدة لذلك، او تقديم مساعدات، وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمغتربين. وحيا المجلس المبادرات المجتمعية والقطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في دعم الجهود الحكومية لمواجهة وباء كورونا المستجد، بما فيها دعم العالقين في الخارج ؛ مشددا على أهمية تنسيق هذه الجهود عبر الأطر الرسمية ووفق اليات واضحة وشفافة بما يضمن عدم العشوائية والتكرار وبما يحقق الغايات المشتركة في مواجهة هذه الجائحة العالمية

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