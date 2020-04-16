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عدن - ياسمين التهامي - عاجل بعد صدور قرار التحالف بضرب صنعاء" وردنا الخبر الصادم عن اندلاع انقلاب مفاجئ في صفوف الحوثيون واشتباكات عنيفة شاهد !

جديد اب برس Advertisements ​اع اشتباكات مسلحة وسط العاصمة صنعاء بين صفوف المليشيا الحوثية بعد عملية الاعتقالات الواسعة التي طالت قيادات عسكرية بارزة في الامن القومي وسقوط ضحايا بين الطرفين . وقالت مصادر محلية ان الاشتباكات المسلحة حدثت في منطقتي باب اليمن وشارع الستين حيث تشهد عناصر الحوثيين هذه الايام خلافات واسعة على توسيع نفوذهم المالي والسياسي والعسكري في صنعاء. وفي وقت اعتقل جهاز ما يسمى بالأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي، كلا من القيادي الحوثي ووكيل جهاز الامن القومي سابقا مطلق المراني (ابو عماد) والقيادي صالح مسفر (ابو صالح) مدير مكتب زعيم المليشيا، ونقلهما الى احد السجون السرية بالعاصمة صنعاء. ويعود سبب الاعتقال في محاولة ابو عماد وابو صالح الانقلاب على الجناح الامني التابع للمليشيا الذي يقوده المدعو عبدالكريم الخيواني (الكرار)، دون مزيد من المعلومات حول اسباب الاعتقال. وخلال الـ 72 ساعة الماضية شن جهاز الامن والمخابرات، حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات القيادات الحوثية والمشرفين التابعين للمليشيا بالعاصمة صنعاء وكذا بمحافظة ذمار. وزجت بالقيادات التي اعتقلتها في سجونها السرية في منطقة الجراف وكذا في عدة منازل جوار مقر الفرقة اولى مدرع سابقا.

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