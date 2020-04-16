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عدن - ياسمين التهامي - اين ذهب اتفاق الرياض : معارك عنيفة بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي في محافظتين وهذا الطرف بدء بالاستهداف !

جديد اب برس Advertisements ​دفت قوات تابعة للمجلس الانتقالي في محافظتي شبوة وابين امس تعزيزات عسكرية تابعة للشرعية كانت في طريقها إلى محافظة أبين. وقالت مصادر ميدانية أن قوات الانتقالي نصبت أربعة كمائن محكمة لتعزيزات عسكرية متفرقة تتبع الشرعية مكونة من 47 طقم عسكري يحمل عيارات متنوعة من مدافع 106 ومضادات 23 ودوشكا ويرافقهم شاحنة ذخيرة وصهاريج مياه وسيارات إسعاف حيث تم الترصد للقوة عبر الفرق الاستخباراتية والقتالية التابعة للانتقالي بمحافظتي ابين وشبوة والانقضاض عليها بشكلاً مباشر. واضافت المصادر أن الاستهداف جرى في مناطق العرم والنجد بمديرية حبان ومنطقة الجرة بمديرية المحفد، مما أدى إلى انقلاب طقمين عسكريين للشرعية واصطدام طقم آخر في شاحنة نقل بمديرية حبان واعطاب طقم يحمل عيار 23 في منطقة النجد حيث تم تفريق الموكب وتوقفت بعض الآليات والاطقم العسكرية غرب منطقة الجره المحاذية لمحافظة شبوة حتى اللحظة، مشيرة إلى أن قوات الشرعية ردت وجرت اشتباكات عنيفة ولم يتم الإفصاح عن الخسائر في الطرفين حتى الآن

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