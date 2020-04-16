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عدن - ياسمين التهامي - عاجل أربعة انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء ثانيةً متعاقبة ويثير مخاوف سكان العاصمة وطائرات التحالف تحلق على علو منخفض (الاماكن التي ضربت )

شنت طائرات التحالف العربي فجر اليوم الخميس، غارات جوية على العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقال سكان محليون لـ"يمن برس" إن طيران التحالف شن غارة جوية على معسكر الفرقة الأولى مدرع مؤكدين سماع دوي انفجارات عنيفة. جديد اب برس Advertisements ​

وأوضحوا أن طيران التحالف شن غارات أخرى على منطقة وادي ظهر بمديرية همدان في حين لايزال يحلق بكثافة في سماء العاصمة. وكان التحالف العربي اتهم الحوثيين مساء الأربعاء، بارتكاب خروقات وقف النار مؤكداً احتفاظه بحق الرد المشروع على تلك الخروقات. ومصادر نقلت من العاصمة صنعاء في هذه الاثناء تجددا للغارات الجوية لطائرات التحالف حيث سمع دوى انفجاران عنيفان للغاية هزا العاصمة . وشنت طائرات التحالف غارتين قبل وقت قصير وبعد ساعات من غاره ثالثة استهدفت منطقة " وادي ظهر" بمنطقة " همدان " المتاخمة للعاصمة.

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