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عدن - ياسمين التهامي - المشاط يقر بمصرع أحد ’’ أكبر القيادات الحوثية ’’ في جبهة قانية في محافظة البيضاء والحزن يخيم على قناة المسيرة !

أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، عن مقتل واحد من أبرز قياداتها الميدانية ومشايخ محافظة البيضاء برصاص الجيش الوطني في جبهة قانية بالبيضاء. ونقلت قناة “المسيرة” الحوثية، برقية عزاء بعثها، مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي للمليشيات، أقر فيها بمصرع، الشيخ عبدالوهاب ناصر صالح الوهبي ورفاقه في جبهة قانية بمحافظة البيضاء على أيدي قوات الجيش الوطني. جديد اب برس Advertisements ​ وأشارت الوكالة نقلا عن المشاط إلى ان الهلاك “الوهبي” كان من أكثر القيادات الميدانية والمشايخ القبليين الذين يرفدون المليشيات بعشرات المقاتلين، وكان له حضور قبلي بارز في البيضاء. وبمقتل الوهبي، خسرت المليشيات جزء كبير من قوتها القبلية وتواجدها في البيضاء، ويُعد مقتل الوهبي ضربة قاصمة للمليشيات في معارك البيضاء مع قوات الجيش الوطني الذي تمكن من تحرير مناطق واسعة خلال الايام الماضية بالمحافظة.

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