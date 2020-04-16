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عدن - ياسمين التهامي - صنعاء السلطات الحوثية تعلن التوصل مع التحالف للأتفاق لصرف مرتبات الموضفين تفاصيل !

قال القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين هاشم إسماعيل أن التحالف المدني للسلم والمصالحة تمكن من تحقيق ما عجزت عنه منظمات دولية فأثمرت جهوده في صرف معاشات المتقاعدين.

وأضاف في تصريح صحفي الأربعاء، أن التحالف المدني لا يتقيد بجغرافيا ولا فئة ولا حزب فيما يتعلق بصرف مرتبات الموظفين، مبديا استعداد جماعته على تفويض التحالف المدني بالإشراف على حساب المرتبات في فرع البنك المركزي بالحديدة.

وشدد على وجوب أن يشرف التحالف المدني أيضاً على ما وعد به الطرف الآخر (في إشارة للحكومة اليمنية) من تغطية الفارق وكذلك الإشراف على صرف المرتبات وفق كشوفات 2014.

جديد اب برس

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وأعرب عن أمله في أن يوفق التحالف المدني للسلم والمصالحة في المضي قدماً لتخفيف معاناة الموظفين “في ظل ما تعيشه بلادنا ودول العالم من مخاطر تفشي جائحة كورونا”، لافتاً إلى أن “مخاطر كورونا تتطلب إعانة الأسر على توفير احتياجاتها من خلال صرف المرتبات وخصوصاً العاملين في القطاع الصحي ليتمكنوا من أداء دورهم في هذا الجانب”.

وكان رئيس هيئة تنسيق التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية أعلن التوصل إلى اتفاق مع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التابعة للحكومة الشرعية بعدن، باستئناف صرف معاش شهر فبراير ٢٠٢٠م للمتقاعدين المدنيين، في مناطق سيطرة الحوثيين منتصف الأسبوع القادم.

كما توصلت هيئة تنسيق التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية واللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين، إلى توافق حول صرف مرتبات موظفي الصحة فيما يجري بحث قضية صرف مرتبات القطاعات الأخرى.

وأعلنت اللجنة الإقتصادية التابعة للحوثيين تأييدها لمبادرة هيئة تنسيق التحالف المدني ومساعيها للتوسط بين طرفي النزاع وذوي الاختصاص والمسؤولية في صنعاء وعدن، لاستئناف صرف مرتبات قطاع الصحة ابتداء من، نوفمبر 2019 وفق آلية العمل المطبقة مع المتقاعدين المدنيين.