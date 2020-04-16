شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ارتدت فستان احمر قصير وجلست على فخذية وتبادلت معه القبل.. السعودية "فوز العتيبي" تنشر فيديو جديد وصادم وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت السعودية فوز العتيبي فيديو جديد اثار موجة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت فوز العتيبي بالفيديو الجديد وهي ترتدي فستان احمر قصير وتجلس على فخدي زوجها وتتبادل معه القبلات

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• ارتدت فستان احمر قصير وجلست على فخذية وتبادلت معه القبل.. السعودية "فوز العتيبي" تنشر فيديو جديد وصادم وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد

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وعلقت “العتيبي” على الفيديو بالقول: “اكتشفت ان اللون الأحمر لايق علي والله يإني صورت مقاطع كثيره تجنن متحمسة اضبطها وانزلها”.

وهاجم عدداً من الناشطين فوز العتيبي بعد نشرها لهذا الفيديو الذي اعتبروة مافيا للاخلاق والعادات والتقاليد الاجتماعية في السعودية، مطالبين في ذات الوقت الجهات المختصة بوضع حدا لمثل هذا الانفلات الاخلاقي حسب قولها.

يشار الى ان فوز العتيبي تتعمد بين الفينة والاخرى نشر فيديوهات ساخنة ومثيرة للجدل، رغم الإنتقادات الواسعة التي تطالها.