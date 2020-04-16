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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن سلمان: السعودية حريصة على كل ما يحقق أمن واستقرار اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حرص بلده على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق وأمنه واستقراره.
وشدد الأمير محمد خلال اتصال هاتفي تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، على أن المملكة "ستواصل القيام بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
من جانبه عبر غوتيرش عن "امتنانه العميق لإعلان السعودية تقديم دعم إنساني لليمن بمبلغ 500 مليون دولار".
كما شكر المملكة على "ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق نتائج متقدمة ووصول الأطراف اليمنية إلى السلام المنشود".
وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأسبوع الماضي، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن، لمدة أسبوعين.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن "القرار جاء دعما لقرارات الحكومة اليمنية في قبولها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا ودعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانبين الإنساني والاقتصادي".
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