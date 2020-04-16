- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مسؤول في قوات الحزام الأمني برصاص مسلحين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020
قُتل قائد قوات الطوارئ في الحزام الأمني بمنطقة "المفلحي" بمديرية يافع جنوبي اليمن، الأربعاء وأصيب اثنان من مرافقيه برصاص مسلحين.
وذكرت مصادر محلية أن "قائد قوات الطوارئ بالحزام الأمني النقيب عارف مطري سعيد وعدد من رفاقه كانوا في مهمة استعادة أسلحة وذخائر تم نهبها منذ أيام من قبل عصابة مسلحة في المحافظة".
وأضافت المصادر أن "العصابة المسلحة واجهت المطري وجنوده في منطقة عثارة بالمفلحي وأطلقت الرصاص عليهم ما أسفر عن مقتل المطري وإصابة جنديين آخرين".
وتابعت أن "هذه العصابة نهبت قبل أيام أسلحة وذخائر قدمها التحالف العربي لمقاومة آل حميقان بمحافظة البيضاء، أثناء مرورها بمنطقة حبيل جبر بردفان".
وفي وقت لاحق الأربعاء، تمكنت قوات الحزام الأمني من القبض على عدد من هؤلاء المسلحين، فيما لازال البحث جار عن الباقين".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مسؤول في قوات الحزام الأمني برصاص مسلحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.