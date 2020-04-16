طيران العدو السعودي يشن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء ومديرية خولان ومأرب وعمران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء :

هزت سلسلة انفجارات عنيفة قبل قليل، العاصمة صنعاء وعدد من المناطق الواقعة في ضواحيها وذلك اثر قيام طيران العدو السعودي بشن غارات جوية.

وذكر مصدر امني ان طيران العدوان جدد غاراته على شمال العاصمة،

كما شن غارة على منطقة الوتدة بمديرية واخرى على منطقة الاعروش بخولان الطيال في محافظة صنعاء

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فيما يواصل في هذه الساعة من منتصف الليل، تحليقه المستمر في سماء العاصمة…

وقبل ساعة من الان شن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارة على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران وغارتان على منطقة وادي ظهر بمديرية همدان بصنعاء

وفي مارب شن غارتان على مديرية مدغل